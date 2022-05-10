韩将近10万人持有一亿韩元以上虚拟资产

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韩国国际广播电台报道：韩国虚拟货币Luna和Terra USD双双暴跌震荡全球市场。数据显示，韩国国内持有一亿韩元以上虚拟资产者接近10万人。金融委员会19日的数据显示，以去年12月底为准，韩国虚拟资产交易所的实际用户为558万人，其中9.4万人持有超过一亿韩元的资产，占比1.7%。具体来看，9万人持有的资产在一亿韩元以上、十亿韩元以下，4000人持有资产超过十亿韩元。另外，73万人的资产在1000万韩元以上、一亿韩元以下，占比13%。163万人在100万韩元以上、1000万韩元以下，276万人在100万韩元以下，占比分别为29%和49%。在虚拟资产持有者中，男性为374万人，远远多于女性的184万人。值得关注的是，29岁及以下虚拟资产持有者达到134万人，占比24%。50-59岁、60-69岁分别为80万人和23万人。社会生活最活跃的30-39岁、40-49岁人群分别为174万人和148万人。韩国境内流通的虚拟资产共有623种。金融部门表示，国内部分交易所对价格波动性较大、独家上市的虚拟资产的交易率较高，用户应谨慎投资。Luna事态发生后，金融部门加快制定《数字资产基本法》，目前正着重评估稳定币等具有危险性的虚拟货币。同时，金融部门正对国内虚拟资产交易所进行大力检查。