韩国情院：北韩核试验准备工作结束 正等待时机

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韩国国际广播电台报道：韩国国会情报委员会干事、国民力量党议员河泰庆表示，北韩已完成核试验准备工作，正在等待时机。河泰庆19日公开了国家情报院在国会情报委员会闭门会议上报告的内容。河泰庆就北韩会否在美国总统拜登访韩期间发射导弹的提问表示，根据听取的报告，北韩存在发射导弹的迹象并正在为发射做准备。国会情报委员会共同民主党干事金炳基议员也表示，有关方面捕捉到北韩即将发射导弹的迹象，其核试验准备工作也已基本完成，可以说，北韩何时发射导弹、进行核试验都不足为奇。导弹种类据推测为洲际弹道导弹级别。另外，河泰庆表示，新冠疫情从4月底开始在北韩扩散。金炳基也表示，在北韩4月举行的阅兵式上，除了军人，还有来自全国各地的代表，疫情由此开始传播。金炳基表示，北韩疫情预计将在5月底、6月初达到峰值。北韩方面称新增发热病例自5月16日后开始减少，且死亡和确诊病例相对发热病例来说很少，没有太大的意义。河泰庆也表示，北韩内部对新冠造成的恐惧适应得很快，不会对体制造成大的混乱或影响。河泰庆还指出，虽然并非所有发热患者都被隔离，但大部分均被隔离在学校等设施，待体温恢复正常后解除隔离。北韩疫情扩散严重，当局为了安抚民心、向民众表现出正在进行疫情管理，所以才公布发热患者数据。河泰庆还表示，此前北韩坚称新冠疫苗没有效果，不过从5月17日起改变了态度，当天《劳动新闻》报道称疫苗接种有效。河泰庆表示，北韩优先考虑接受中国的援助，其次是国际机构，美国和韩国排在最后。金炳基也就北韩是否拒绝韩国援助的提问表示，目前北韩尚无答复，可以认为实际上是予以拒绝。