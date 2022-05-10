韩逾四成中小制造企业称执行周52小时工作制存难处

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韩国国际广播电台报道：超过40%的韩国中小制造企业在执行每周52小时工作制上存在困难。中小企业中央会18日公开了“中小制造业每周52小时工作制执行情况和制度改善意见”调查结果，该调查面向555家中小制造企业实施。调查结果显示，42.4%的应答企业表示在执行每周52小时工作制上存在困难。在规模为30-49人、50-299人的企业中，一半以上企业表示正遭遇困难。其原因为“招工难”（39.6%）、“难以灵活投入弹性工作制”（32.3%）、“增招带来的人力成本负担”（20%）等。企业的应对方案为“引入弹性工作制”（23.4%）、“运用8小时延长工作制”（22.6%）、“增招人手”（22.1%）等。另有20.9%的应答企业表示没有任何有效对策，难以应对。由于52%的5-29人企业通过8小时延长工作制进行应对，中小企业中央会担忧，一旦该制度到期，小型企业的困难将加剧。应答企业还表示，为消除实施每周52小时工作制造成的困难，最必要的法律、制度改善事项为“将延长工作的限度改为按月计算”（54.9%）、“扩大8小时延长工作制期限和适用范围”（44.7%）、“扩大特别延长工作制允许的时间并放宽事后批准程序”（23%）等。