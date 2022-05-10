韩美首脑会谈21日下午1时32分开始 核心议题为北韩问题、经济安全

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和美国总统拜登的首次首脑会谈21日下午1时32分在首尔龙山总统办公室举行。本次首脑会谈包括部分长官陪同的少数会谈、韩美首脑的单独会谈以及与多名参谋一起进行的扩大会谈，预计持续约90分钟。韩美首脑以及韩国国家安保室长金圣翰、外交部长官朴振、美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文、美国国务院负责东亚与太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克参加了少数会谈。在扩大会谈中，韩国经济副总理秋庆镐、外交部长官朴振、产业通商资源部长官李昌洋、国家安保室长金圣翰、驻美大使内定人选赵太庸等11名韩方人士以及美国商务部长吉娜·雷蒙多、总统国家安全事务助理杰克·沙利文、国务院负责东亚与太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克、美国驻韩国大使馆代办克里斯托弗·德尔科尔索等11名美方人士出席会议。此次会谈的核心议题为北韩核武器及导弹的应对方案等安全问题、技术同盟等经济安全合作问题以及区域合作等。在北韩进行第七次核试验和试射洲际弹道导弹迫在眉睫之际，预计韩美双方将重点讨论加强对北延伸威慑的方案。另外，两国首脑20日一同视察平泽三星半导体工厂后，就将韩美同盟在军事和经济同盟的基础上进一步扩展为技术同盟达成了共识，预计双方在21日的会谈中还将就半导体和电池等技术合作和确保供应链等问题进行讨论。会谈结束后，韩美首脑将召开联合记者会，以共同宣言的形式发布会谈结果。此外，21日晚将在国立中央博物馆举行韩美首脑和主要政府人士以及包括韩国十大集团总裁等经济界人士参加的正式欢迎晚宴。拜登将在访韩最后一天即22日上午和尹锡悦一同在位于京畿道乌山的韩国航空宇宙作战本部检查安保情况，然后结束三天两夜的访韩日程，前往日本。