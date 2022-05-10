韩美首脑发布联合声明 将建立全面战略同盟关系

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和美国总统拜登21日在首尔龙山总统室举行的首次韩美首脑会谈结束后召开的联合记者会上以联合声明的形式发布了会谈结果。韩美首脑表示，以此次首脑会谈为契机，双方共享了将韩美同盟发展为全面战略同盟的目标，并密切讨论了北韩问题、经济安全问题以及全球合作方案等具体履行方案。两位首脑表示，北韩核武器是对韩半岛及世界和平与稳定的重大威胁，再次重申北韩完全无核化目标，敦促北韩重返谈判桌。双方表示，若北韩采取实质性的无核化措施，将与国际社会合作，拟定可改善北韩经济的大胆计划。韩美首脑还重申，有意向新冠疫情呈扩散趋势的北韩提供人道主义援助。此外，韩美首脑再次重申共同应对北韩威胁的联合防卫态势，并再次确认了美军对韩国的防御承诺，包括开始进行扩大韩美联合军演范围及规模的协商、重新启动韩美延伸威慑战略磋商机制(EDSCG)、必要时恰合时宜地、以协调的方式提供美军战略资产。韩美首脑还表示，为加强两国在经济安全领域的合作，将设立两国间经济安全对话机制，在供应链和尖端科学技术等经济安全领域随时进行沟通与合作。特别是为了保护和振兴包括尖端半导体、环保电动汽车电池、人工智能、量子技术、生物技术、生物制造、自动机器人在内的核心及新兴技术，将加强两国民官合作。另外，两国正式宣布韩国参与由美国主导的印太经济框架(IPEF)。韩美两国还决定进一步扩大核能合作，共同使用振兴出口和开发力量的手段，并构建更具有恢复力的核能供应链。双方还决定就全球悬案展开更密切的合作，并为尽快解决俄罗斯侵略乌克兰引发的悲剧，与国际社会积极展开合作。双方还表示，将积极参与国际社会应对新冠疫情的努力，并在首尔建立全球卫生安全(GHS)协调事务所。最后，拜登对尹锡悦的热情款待表示感谢，并邀请尹锡悦在相互方便的时候访问华盛顿。