韩美首脑访问航空太空作战本部

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和美国总统拜登访问韩半岛作战核心设施，强调韩美同盟维持和平的作用。韩美两国首脑22日访问京畿道乌山航空太空作战本部状况室，听取关于目前安全状况的报告并激励士兵。尹锡悦表示，乌山本部是韩美共同应对日渐升级的北韩核与导弹威胁的核心地点，是三轴系统的运行中心；各位在这一管制中心机构所担任的角色是大韩民国安全的核心。尹锡悦还表示，拜登总统和我一同访问这支部队，象征着韩美间强有力的安全同盟。尹锡悦向为韩美同盟做出贡献的士兵表示感谢。拜登表示，两国的协调和团结在过去、现在都是极为重要的部分，在韩半岛的多种威胁之下守护地区和平，对韩半岛、乃至全世界的和平都很重要。拜登还表示，韩美同盟是通过两国在过去战争中的牺牲缔结而成的。拜登对在基地工作的韩美士兵表示慰问。乌山航空太空作战本部负责指挥韩半岛全境的空中作战，并在三轴体系，即杀伤链、韩国型导弹防御系统、大规模惩罚报复作战的运行中，在最基本的探测和识别方面发挥核心作用。结束航空太空作战本部的访问后，尹锡悦于当天下午2时半许送别拜登。总统室表示，拜登称信任尹锡悦，两国首脑互相向对方竖起拇指并致别。尹锡悦向拜登赠送了过去士大夫家族在读书、与客人对话时使用过的书案；金建熙女士请拜登转交赠与吉尔·拜登女士的礼物，包括她本人策划的2015年马克·罗斯科画展图册等。尹锡悦送别拜登后前往基地内中央防控管制所，鼓励士兵并检查安全态势。拜登在外交部长官朴振的陪同下抵达机场，结束为期3天2夜的访韩日程，于下午3时半许启程前往日本。总统室表示，拜登在专机起飞前告诉顾问，在这次行程中感受到形成了“真正的纽带感”，是一次幸福的访问。