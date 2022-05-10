韩美商定扩大联合军演 实质性遏制北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和美国总统拜登21日举行了首次首脑会谈。双方基于将韩美同盟发展为全球性全面战略同盟的前提，主要讨论了应对北韩核威胁、经济安全和国际合作三大议题。韩美首脑一致敦促北韩停止开发核与弹道导弹。双方重申北韩的行为违反了联合国安理会决议，并表示将共同应对。双方决定在必要时部署美军的战略武器，对北韩威胁予以实质性遏制。尹锡悦表示，在必要情况下将协调适时部署美国的战略资产，并继续确认追加措施。双方商定通过时隔4年重启的韩美延伸威慑战略协议机制讨论部署战略轰炸机等美国资产的具体内容。另外，双方决定扩大韩美联合军演的范围和规模。受疫情影响，此前韩美联合军演主要以指挥所演习的方式进行。韩美首脑还讨论了应对核战争的联合演习，但并未提到如何应对北韩的强烈抗议。不过两国首脑表示，通过外交解决问题的对话之路仍然敞开，敦促北韩回归谈判。经济安全也是此次会谈的核心议题。尹锡悦在扩大会议上表示，我们正处于经济即安全、安全即经济的时代。国际安全秩序的变化引发的供应链紊乱与国民生活息息相关。尹锡悦还提到了车用尿素风波和最近的半导体供需问题，强调应从和军事安全相同的水平上来考虑经济安全。尹锡悦指出，韩美同盟也应迎合时代变化、持续进化，应通过行动而非口号，不断思考并创造两国国民能够切实感受到的利益。两国首脑一致认为经济安全至关重要，商定加强合作。双方还商定加强在美中争霸最前线地区、印度太平洋地区的合作。尹锡悦表示，将加入美国主导的印太经济框架，推动地区的和平自由、开放繁荣。尹锡悦表示，韩美两国将共同构建基于规范的印太地区秩序，加入印太经济框架是第一步。