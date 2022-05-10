美官员：暂不考虑韩加入四方安全对话 是否接受疫苗援助取决于北韩

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韩国国际广播电台报道：美国高层官员22日就将韩国纳入四方安全对话的问题表示，目前需专注于发展四方安全对话本身。这名官员当天在与随同拜登访韩的白宫记者的会晤中表示，目前不考虑将韩国纳入四方安全对话。比起吸收新成员国，当前的目标是发展、加强四方安全对话提出的目标。四方安全对话于去年1月拜登就任后不久升级为首脑级别会议机制，因此比起吸收新成员国，发展现有议题、充实内部更为重要。美国此前表示，目前未推进吸收新成员国的四方安全对话扩大版。这名官员就北韩的新冠疫情表示，限制出行等措施对北韩内部造成了巨大冲击，最近疫情的扩散使情况更加严峻。这名官员还表示，北韩有可能因疫情而未能回应美国的外交提议，拜登总统始终敦促北韩展开真诚持续的外交。拜登在韩美首脑会谈后召开的联合记者会上表示，已向北韩提议援助新冠疫苗，但未能获得答复。这名官员表示，美国非常担忧北韩的疫情，准备好同国际社会合作、为北韩提供疫情有关援助并展开外交，现在需要北韩做出决断。这名官员表示，尹锡悦政府成立仅11天，韩美首脑便通过会谈发表了广泛且具有实质性意义的联合声明，并非易事。对韩国政府的努力表示感谢，对结果感到满意。这名官员就加入印太经济框架的国家数量的提问表示，目前回答为时尚早。外界预计，除美国、韩国外，日本、澳大利亚、新西兰、新加坡预计将加入印太经济框架，菲律宾、马来西亚也有可能加入。