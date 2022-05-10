韩正式加入美主导的印太经济框架

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韩国国际广播电台报道：美国主导的印太经济框架（IPEF）23日在日本东京举行首次首脑会谈，宣布正式启动。韩国总统尹锡悦当天出席以视频会议方式召开的会议，表示韩国将加入印太经济框架，并将发挥主导作用。美国、日本、澳大利亚和印度等亚太地区13个国家出席了印太经济框架首脑会谈。尹锡悦在谈到印太经济框架的意义时表示，若要解决供应链重组、气候变化等全球性危机，应加强国家间的合作。他说，大韩民国基于自由民主主义和市场经济体制实现了快速增长和发展，韩国将与各方分享相关经验和进行合作。这是尹锡悦强调印太经济框架协议体是基于共同的价值和规范。尹锡悦还对贸易、供应链、清洁能源和反腐败等四大议题中的具体合作领域进行了介绍，表示将对半导体等尖端领域的供应链、构建数字基础设施和清洁能源领域进行合作。在韩国加入印太经济框架引发中国抗议的情况下，尹锡悦提出了几项原则。他说，韩方期待印太经济框架在“开放性”、“包容性”和“透明性”的原则下予以推进。美国总统拜登也强调“开放性”。他说，所有的成员共享打造自由和开放的太平洋地区的目标，以给我们的下一代提供更大的繁荣和机会。尹锡悦接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，中国做出过分敏感的反应似乎并不合理。