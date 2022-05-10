韩国将第一架月球探测器命名为“Danuri”

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韩国国际广播电台报道：下月15日韩国型火箭NURI号将搭载人造卫星在位于全罗南道高兴郡的罗老宇宙中心点火发射。接着韩国将在今年8月初发射月球探测器，该探测器最终被命名为“DANURI”。“DANURI”的含义包含着一起共享月球的心愿。据KBS记者报道，这是韩国首个通过公开征集而被命名为“Danuri”的月球轨道探测器。在探测器的最终组装现场，韩国航空宇宙研究院探测月球事业团团长金大宽(音译)表示，目前组装试验工作已经结束，可以说已经克服了最危险的过程。该探测器的全部组装工作完成以后将被运往位于美国佛罗里达州纳维拉尔角空军基地发射升空。该探测器在离开地球后飞往太阳附近，并于今年12月左右进入月球公转轨道。正式的探测月球任务就是从这个时候开始。该探测器还将为 2030 年发射的韩国月球着陆器寻找着陆点，并与美国国家航空航天局(NASA) 合作，确认月球上是否有冰等物质。韩国航空宇宙研究院探测月球事业团团长金大宽说，能否进入预定轨道成为第一个挑战课题。如果6座搭载体正常工作，就能够实现我们当初预定的目标。起到月球轨道探测器"向导"作用的深空地面站已经设置在韩国国内。深空地面站通过直径35米的大型天线，实时追踪并与距离地球最多150万公里的月球轨道探测器进行通信联络。韩国航空宇宙研究院地面站技术研究部责任研究员朴德锺表示，必须实时监控月球轨道探测器，并向其发送必要的信号。将在本月进行第二次挑战的第一座韩国型发射体Nuri号，以及紧接发射的韩国第一座月球探测器Danuri，能否书写韩国宇宙开发的历史新篇章，已成为人们关注的焦点。