韩政府对中俄军机飞入防识区表示遗憾

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对中国和俄罗斯军机 24日进入韩国防空识别区（KADIZ）一事表示遗憾。韩国外交部官员25日表示， 已通过外交渠道向中国和俄罗斯方面就两国军机进入韩国防空识别区 一事表示遗憾，并敦促两国防止类似事件再次发生。这位官员称，外交部正与国防部共享相关信息，积极予以应对。据韩国联合参谋本部介绍，两架中国“轰-6”轰炸机（H-6）24日上午8时许从距离韩国离於岛西北方向126公里处进入韩国防空识别区后， 飞行20分钟。随后，这两架中国轰炸机飞至东部海域，并于上午9时30分许再进入韩国防空识别区北部后离开。约过30分钟后，中国轰炸机在韩国东部海域北部地区与四架俄罗斯军机（两架图-95轰炸机和两架战斗机）汇合， 于上午10时15分许离开。下午3时40分许，韩方再次探测到四架中国军机和两架俄罗斯军机在距离韩国离於岛东南方向267公里处韩国防空识别区外围飞行。联合参谋本部表示，中俄军机并未进入韩国领空。韩方通过直接渠道询问中方进入韩国防空识别区的理由时，中方表示，此次进入为通常的军演。俄罗斯也表示，这次与中国联合进行了警戒飞行，两国军机在执行任务时都严格遵守国际法规定，并未侵犯过他国领空。