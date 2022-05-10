多家韩企纷纷发布大规模投资计划 三星拟投资450万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府近期强调由民间主导的经济增长。在此背景下，三星电子宣布，将在未来五年，共投资450万亿韩元，招聘8万名新员工。此外，现代汽车、乐天和韩华集团等公司也相继发布大规模投资及招聘计划。三星电子目前在全球内存半导体市场上占据领先地位，但美国、中国和日本公司正在快速追赶三星，而且在非内存领域三星落后于台湾公司台积电（TSMC）。三星电子发布未来蓝图称，在内存半导体领域，将继续保住“全球霸主地位”，而且在系统半导体设计及生产领域，将继续提高全球市场份额，主导推动韩国成为“半导体超级大国”。为此，三星宣布将在未来五年对半导体、生物、新增长IT项目共投资450万亿韩元，并在未来核心领域共招聘8万名新员工。此外，现代汽车集团也宣布，到2025年在国内共投资63万亿韩元。现代汽车计划，将对电动化、环保、机器人学、未来航空移动出行等项目进行大规模投资。韩华集团也表示，将对能源及碳中和项目投资37.6万亿韩元，在国内招聘2万名以上新员工。乐天集团决定，将在未来五年对健康、移动出行、流通、旅游、化学项目投资37万亿韩元。据分析，多家公司纷纷发布投资计划意在展现确保新增长动力，尽到创造工作岗位等社会责任的决心。