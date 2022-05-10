韩新增两万余例新冠确诊病例 政府加强应对猴痘传入

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韩国国际广播电台报道：韩国新增两万余例新冠确诊病例，新增病例呈减少势头。政府还决定加强应对猴痘病毒传入国内。为应对正在欧洲和北美地区扩散的猴痘病毒传入国内，政府决定予以加强管理。政府在25日召开的中央灾难安全对策本部会议中主要就猴痘应对方案进行了讨论。由于政府放宽防疫规定和民众出国旅游增加，不能排除猴痘病毒传入国内的可能性，政府决定加强检测体系。中央灾难安全对策本部第一总管调整官李基日（音译）表示，防疫当局已在2016年构建了猴痘检测体系，目前全国各市道的保健环境研究院也在制定扩大检测体系方案。世界卫生组织表示，目前已有19个国家出现131例猴痘确诊病例，疑似病例超过100余例，感染病例持续增加。韩国防疫当局呼吁民众，若在前往海外旅游后的三周内出现发热、头痛和皮疹等疑似症状，应立即向疾病管理厅申报。以25日0时为准，韩国新增2.3956万例新冠确诊病例。以周三为准，这是2月2日以后新冠确诊病例时隔16周减至两万余例。住院的危重病例连续七天维持200余例。政府上月起至今已取消2.6万余张新冠专用病床，今后将持续将新冠专用病床转换为一般病床。新冠确诊者和隔离患者6.1地方选举预先投票从本周六晚6时30分开始进行一个半小时，选举当天从晚6时30分开始进行一个小时。