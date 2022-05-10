美国务院：对北新冠人道主义援助立场不变 广泛讨论对韩提供延伸威慑

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韩国国际广播电台报道：美国国务院对北韩发射导弹的挑衅行为提出谴责，但同时也表示，针对北韩疫情蔓延的情况，提供人道主义援助的立场没有变化。国务院还强调，在美国总统拜登的此次韩日访问中，就提供延伸威慑力进行了广泛的讨论。美国国务院表示，包括25日发射的导弹在内，北韩今年已发射了23枚导弹，明确违反了联合国安理会决议。国务院还表示，韩国外交部长官朴振、美国国务卿布林肯和日本外务大臣林芳正通电话，一致谴责了北韩的弹道导弹发射行为。不过国务院也表示，美国始终区分韩半岛无核化和人道主义援助问题，针对北韩疫情的人道主义援助方针没有变化。美国国务院负责日韩事务的副助理国务卿马克·兰伯特表示，美国的立场不因北韩最近一次的紧张加剧行为而改变。我们将继续就北韩疫情扩散提供包括援助、mRNA疫苗等在内的人道主义支援。兰伯特还就北韩在拜登回国途中发射导弹的用意的提问表示，已经认识到预测北韩的行动、深入分析北韩的用意并非明智之举。KBS向兰伯特提问，对北韩进行第七次核试验的担忧上升，韩美两国的延伸威慑态势有何变化。对此，兰伯特表示，在首尔和东京举行的会谈上，延伸威慑得到了广泛讨论。韩美日三国的共同利益正得到保护。与此同时，联合国安理会不久后将对美国提出的对北追加制裁案进行票决。今年3月北韩发射洲际弹道导弹后，美国推动通过将对北原油和精炼油出口分别减半至每年200万桶、25万桶的决议案。