韩美日罕见发布联合声明谴责北韩 美追加发布对北制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本三国外长发布了谴责北韩的联合声明。三国不进行会谈、直接发布联合声明的情况较为罕见，此举旨在加强三国在韩半岛问题上的合作。美国还公布了新一轮对北单独制裁措施。韩国外交部长官朴振同美国国务卿布林肯、日本外务大臣林芳正28日在联合声明中谴责北韩发射弹道导弹，表示将加强三方在韩半岛无核化问题上的合作，并重申无条件对北对话大门仍然敞开。声明还列举了韩美、美日为应对近期北韩挑衅而分别举行的联合军演，强调了同盟的重要性。美国总统拜登也在美国海军学院毕业典礼演说中指出，加强同盟是最重要的对外政策。拜登表示，无与伦比的全球同盟网和伙伴关系的力量是各位今后将行使的最强有力手段。韩美日外长还就中国和俄罗斯行使否决权导致联合国安理会对北制裁决议案未能获通过深表遗憾。美国财政部在第二天公布了对一名北韩国籍者、三家北韩及俄罗斯机构的单独制裁措施。美国财政部副部长布莱恩·纳尔逊警告称，若北韩不停止开发大规模杀伤性武器，美国今后也将继续进行单独制裁。韩美日外长在不进行会谈的情况下发布联合声明十分罕见。分析指出，今后三国将正式启动在各项问题上的合作。