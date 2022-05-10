韩国会通过新冠追加预算 最快30日起发放补偿金

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野在经过拉锯后最终就新冠损失补偿追加预算案达成一致，29日晚在国会全体会议中通过了第二轮追加预算案。政府在30日早上召开的临时国务会议中议决通过预算案，并决定尽快执行。预计最快30日下午可发放损失补偿金。国会29日晚召开全体会议，通过了第二轮追加预算案。新冠损失补偿追加预算案规模为39万亿韩元，较政府提交的36.4万亿韩元的原案增加2.6万亿韩元。预算案最大的争议点——追溯适用问题仍未能解决，朝野决定今后继续磋商，此次则先部分扩大支援对象范围和支援力度。朝野在预算案问题上严重对立，两次推迟全体会议的日程，不过在国会议长朴炳锡任期的最后一天达成了协议。由于地方选举在即，若追加预算案不能获通过，对朝野双方都将造成较大的政治压力。国民力量党国会代表权性东表示，尹锡悦总统亲自致电，指出为了小工商户，应对共同民主党的要求大幅让步、尽快处理预算案。共同民主党国会代表朴洪根表示，在克服艰难民生、向包括个体户和小工商户在内的所有国民传递希望的迫切心情下，就通过追加预算案做出了顾全大局的决定。政府将迅速执行追加预算。国务总理韩德洙30日上午8时召开临时国务会议，议决通过第二轮追加预算案。尹锡悦在国务会议结束后批准预算案。损失补偿金发放程序在之后展开，预计最快30日下午发放。