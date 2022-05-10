韩美日下月展开多项外交活动应对北核危机

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韩国国际广播电台报道：北韩连续发射导弹并准备进行第七次核试验导致韩半岛局势持续紧张。韩国、美国、日本下月将通过一系列外交活动寻求合作。韩美日北韩核问题首席代表将于6月3日在首尔会晤。最近就任的韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健将同美国国务院对北韩政策特别代表金成、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕讨论应对北韩挑衅的方案。这将是韩国新政府成立后，韩美日北核问题首席代表首次会晤。6月中旬，韩美、韩日外长预计将分别举行会谈。外交界预计，外交部长官朴振极有可能于下月中下旬访问美国华盛顿，与美国国务卿布林肯举行会谈。随后在归途中访问日本东京，与日本外务大臣林芳正举行会谈。目前外交部正就相关日程同美日外交部门进行协商。韩美日还将在国防领域展开合作。6月12日在新加坡举行的香格里拉对话上，韩国国防部长官李钟燮将同美国国防部部长奥斯汀、日本防卫大臣岸信夫举行会谈，讨论韩美日应对北韩核与导弹威胁的合作方案。韩美日首脑也有可能会晤。三国首脑均将出席6月底在西班牙马德里举行的北约峰会。由于出席国家众多且韩美刚刚举行过会谈，两国首脑会否再次会晤尚是未知数，不过双方有可能简短地交换对北韩核问题的意见。韩日首脑会谈因历史问题存在很大的不确定性。不过由于两国改善关系的意愿强烈，且美国亦希望两国关系缓和，预计即使双边会谈存在困难，三国首脑仍有可能共同会晤。无论以何种方式进行，尹锡悦和岸田文雄都有可能首次会面。