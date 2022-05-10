韩新增新冠病例连续四天维持一万余例

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韩国国际广播电台报道：以29日0时为准，韩国新增12654例新冠确诊病例，其中本地感染病例为12628例、境外输入病例为26例。以周日为准，这是奥密克戎大流行以来时隔18周的最低值。按照地区划分，京畿道新增2839例新冠病例、首尔新增2018例、庆尚北道新增1008例。疫情暴发以来的累计确诊病例为1808.0323万例。危重患者减少8例，为188例，是去年7月19日（185例）以后的最低值。危重患者病床启用率为12.5%，准重症患者病床启用率为16.3%。目前居家治疗患者为12.0825万人。死亡者新增19人，累计死亡24158人，死亡率为0.13%。从新增死亡者年龄来看，80岁以上10人、70-79岁6人、40-49岁3人。目前两剂新冠疫苗接种率为86.9%，第三剂接种率为64.9%。60岁以上人群中有28.5%完成了第四剂接种。另外，26%的第三剂接种者出现了突破性感染，这主要是接种后形成的抗体在三个月后逐步减少所致。自然免疫也会在三个月后降低，存在再次感染的可能性。对此，防疫部门曾警告新冠最早或在今年夏季再次流行。疫苗虽不能阻止感染，但可降低重症和死亡率。60岁以下的健康成人无需接种第四剂疫苗，没有基础疾病的健康成人也无需每年接种新冠疫苗。不过高龄者和基础疾病患者今后每年10月在接种流感疫苗的同时或将接种新冠疫苗。