韩政府出台稳物价政策 猪肉、食用油等进口商品适用0%配额关税

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韩国国际广播电台报道：为了应对猛涨的物价，韩国政府公布了一系列对策，包括下调进口猪肉、食用油等进口商品关税，减轻单套住房持有者持有税负担等。副总理兼企划财政部长官秋庆镐30日召开经济有关部门长官会议，公布了民生稳定对策。首先，猪肉、食用油、面粉、咖啡豆等主要进口食品将适用0%的配额关税。政府预计，这将使进口猪肉的成本最多降低20%。另外，kimchi（辛奇）、辣椒酱等单纯加工食品的附加价值税将免除。秋庆镐表示，将推动减轻食品进口、生产、消费等全过程的成本负担，稳定生活和餐桌物价。同时，现行的轿车个别消费税减税30%措施将延长至今年年底，第二学期学费贷款利率将维持第一学期的1.7%不变。为减轻通信费负担，政府还将引导在第三季度推出5G移动通信的中等水平费用套餐。另外，政府还出台了将一户一套住房持有者的持有税负担减轻至2020年水平的方案。财产税和综合房地产税将适用2021年公示价格，同时通过调整公正市场价格比率（制定征税标准时适用的公示价格比率）进一步下调综合房地产税。生平首套住房购买者的住房抵押贷款比率限度将放宽至80%。政府还将面向青年群体推出最长50年期的住房抵押贷款产品。政府预计，配额关税等措施将使税收减少约6000亿韩元。