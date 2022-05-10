韩朝野为地方选举而大力游说

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韩国国际广播电台报道：在6.1地方选举即将到来之际，5月31日是候选人正式进行选举活动的最后一天。共同民主党领导人在世宗、大田和首尔进行大力游说。曾一度出现矛盾的共同民主党非常对策委员会共同委员长尹昊重和朴智贤(音译)当天大部分时间进行了共同游说。该党总管选举对策委员会委员长李在明在其选区仁川市桂阳区进行了最后游说。共同民主党方面表示，必须对尹锡悦政府进行最低限度的牵制和均衡，呼吁选民选择有能力的候选人。尹昊重表示，不要让韩国像军事独裁时期一样成为特权阶级的国家，呼吁选民构建一个最低限度的均衡。国民力量党领导班子当天在全国各地进行最后的游说活动。该党共同选举对策委员会委员长权性东和金起炫在竞争最激烈的京畿道进行了联合游说。国民力量党代表李俊锡当天则前往济州岛进行游说，他强烈批判李在明所提出的“金浦机场迁移公约”。权性东表示，大选是政权交替的上半场比赛，地方选举则是政权交替的后半场比赛。他强调必须获得本次选举的胜利，完成政权交替。正义党领导人当天在光州、全罗北道和仁川展开游说时表示，正义党是克服两大政党政治的唯一政党。为了获得更多选票，朝野政党各候选人的游说活动定于5月31日晚12点结束。