韩第八届地方选举与国会议员补选投票正式启动

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韩国国际广播电台报道：韩国第八届地方选举与国会议员补缺选举投票1日上午6时开始在全国14465个投票站同时进行。本次选举的选民总数为4430.3449万人，较第七届地方选举增加了139.5700万余人，与今年3月举行的第20届总统选举相比增加了10.5700万余人。在此次地方选举中，将选出17个广域团体长及教育监、824名广域市道议员、226名市郡区基础团体长、2927名基础议员。7名国会议员的补缺选举也同时进行。一般选民可在上午6时至下午6时前往指定投票站投票，新冠确诊患者选民则在下午6时30分至7时30分投票。开票工作将于晚8时左右开始，当选结果预计午夜左右初现轮廓。本次选举距离尹锡悦政府成立仅22天，具有大选“延长战”的性质。共同民主党呼吁选民牵制新政府，而国民力量党则强调需牵制占据多数席位的在野党，两党针锋相对。目前，对尹锡悦政府国政的肯定性预测逾50%，在政权蜜月期进行的地方选举的投票结果备受关注。在17个广域团体长选举中，国民力量党的目标为在9-10个地方取得胜利，而共同民主党以在7-8个地方取得胜利为目标。据中央选举管理委员会公布的统计结果显示，截至1日下午4时投票率为45.4%，较2018年第七届地方选举同时间段低7.8个百分点。第七届地方选举的最终投票率为60.2%，本次选举能否刷新纪录引发关注。