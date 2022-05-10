韩决定将猴痘列为二级法定传染病

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韩国国际广播电台报道：鉴于猴痘在欧洲和美洲地区罕见扩散，韩国疾病管理厅发布了“关注”级别危机预警。政府在海外出现或流行新型传染病时发布“关注”级别预警，这在传染病危机预警四个级别中处于最低水平。目前为止，韩国境内并未出现猴痘病例，但防疫当局为应对病毒传入国内而启动了对策组，并决定将猴痘列为二级法定传染病。由此，猴痘和新冠、麻疹等适用相同的管理体系。政府还决定在修改相关公告之前，先行将猴痘列为新型传染病综合征，以预先进行管理。前往海外的旅客回国后若三周内出现发烧、恶寒等疑似症状，应向疾病管理厅报告。另外，以1日0时为准，韩国单日新增新冠确诊病例连续两天维持一万余例。中央防疫对策本部表示，当天韩国新增15797例新冠确诊病例，较前一周减少8000余例，是两周前5月18日31342例的一半水平。韩国暴发新冠疫情后，累计确诊病例共计1811.9415万例。以1日0时为准，韩国新增新冠死亡者21人，累计死亡24197人，累计死亡率为0.13%。危重病例为188例，较前一天增加8例。危重病例继5月28日降至196例后，已连续五天维持在100余例。居家治疗患者也大幅减少。以1日0时为准，居家治疗患者为93375人，较前一天减少4535人。在奥密克戎变异毒株流行达到峰值的3月18-20日，居家治疗患者一度超过200万人。