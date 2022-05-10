韩地方选举出口调查：国民力量党10个选区领先 共同民主党4个选区领先

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韩国国际广播电台报道：根据地面波三大电视台KBS、MBC、SBS进行的第八届全国同时地方选举出口调查结果显示，在17个广域团体长选举中，国民力量党在10个选区领先，共同民主党在4个选区领先。两大政党在误差范围内展开竞争的地区是京畿道、世宗和大田三个选区。出口调查结果在1日晚7时30分投票结束后予以公开。在首尔特别市，国民力量党候选人吴世勋的出口调查得票率为58.7%，排名第一。共同民主党候选人宋永吉的得票率为40.2%，排名第二。在此次地方选举竞争最激烈的京畿道，共同民主党候选人金东兗和国民力量党候选人金恩慧的支持率差距一直处在误差范围内。金东兗的得票率为48.8%，金恩慧的得票率为49.4%。在前任和现任市长展开竞争从而引发关注的仁川广域市，国民力量党候选人刘正福得票率为51.2%，占优势。现任市长、共同民主党候选人朴南春的得票率为45.7%。在忠清南道，国民力量党候选人金泰钦的得票率为54.1%，共同民主党候选人梁承晁的得票率为45.9%。在忠清北道，国民力量党候选人金荣焕的得票率为56.5%，共同民主党候选人卢英敏的得票率为43.5%。在江原道，国民力量党候选人金镇台的得票率为54.9%，共同民主党候选人李光宰的得票率为45.1%。在大田广域市和世宗特别自治市，共同民主党和国民力量党候选人在误差范围内进行竞争。在大邱广域市，国民力量党候选人洪准杓的得票率为79.4%，共同民主党候选人徐载宪（音）的得票率为18.4%。在釜山广域市，国民力量党候选人朴亨埈的得票率为66.9%，共同民主党候选人边城完的得票率为32.2%。在光州广域市，共同民主党候选人姜琪正的得票率为77.4%，国民力量党候选人朱起焕（音）的得票率为15.4%。在济州特别自治道，共同民主党候选人吴怜勋的得票率为56.5%，国民力量党候选人许向进（音）的得票率为39.1%。另外，据国会议员补缺选举出口调查结果显示，共同民主党候选人李在明以54.1%的得票率在仁川桂阳乙选区占据优势，国民力量党候选人安哲秀以64.0%的得票率在京畿城南盆唐甲选区大幅领先。本次出口调查由KBS、MBC、SBS三大地面波电视台委托韩国调查(Hankook Research)等三家调查机构于1日进行，调查问卷等详细内容可在KBS网站进行查阅。