韩地方选举国民力量党赢得12地 共同民主党仅5地

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韩国国际广播电台报道：在韩国6.1全国同时地方选举17个广域团体长选举中，执政党国民力量党在12个地区获胜，在野党共同民主党在5个地区获胜。根据中央选举管理委员会2日上午7时的开票结果，国民力量党在首都圈3个地区中的2个地区即首尔和仁川获胜。吴世勋成功连任首尔市长，刘正福当选仁川市长。在忠清地区，国民力量党的金荣焕在忠清北道、金泰钦在忠清南道、崔旼镐在世宗、李庄雨在大田获胜。国民力量党还在大邱、庆尚北道、釜山、蔚山、庆尚南道、江原道获得胜利，当选人分别为洪准杓、李喆雨、朴亨埈、金斗谦、朴完洙和金镇台。在选举期间始终难分上下、被认为是最大激战地的京畿道，共同民主党候选人金东兗在最后时刻逆袭国民力量党候选人金恩慧，获得胜利。金恩慧从开票初期开始一直以微弱优势领先金东兗，不过2日凌晨5时32分，金东兗超越金恩慧并一直保持，上午7时04分确定当选。共同民主党还在光州、全罗南道、全罗北道、济州道获胜，当选人分别为姜琪正、金瑛录、金宽永和吴怜勋。选民对政权稳定的支持使国民力量党在此次选举中获得大胜。继中央权力之后，地方权力也完成了交替。共同民主党在2018年的地方选举中赢得了14个地区，这次情况则出现逆转。国民力量党的胜利与该党提出的“有力量的执政党候选人”的方针不无关系。另外，尹锡悦就任后的韩美首脑会谈、新冠损失补偿追加预算也对执政党构成了利好。而共同民主党则因内部矛盾和搬迁金浦机场等选举过程中发生的争议，受到了直接性打击。国民力量党重新夺回大部分地方权力，多少弥补了在国会中的劣势，为今后掌握政局主动权奠定了基础。共同民主党在大选和地方选举中两连败，预计今后较长一段时间内将不得不面对失败问责、改革方向等后续问题。另外，在7个地区同时举行的国会议员补缺选举中，国民力量党不仅守住了大邱寿城乙、忠清南道保宁市西川、庆尚南道昌原市义昌、京畿道城南盆唐甲四个席位，还夺走了共同民主党江原道原州甲的席位。共同民主党仅守住了仁川桂阳乙和济州济州乙2个席位。曾为大选候选人的共同民主党李在明和国民力量党安哲秀分别以55.2%和62.8%的支持率在仁川桂阳乙和城南盆唐甲获胜。由此，国民力量党在国会中的议席数增至114席，共同民主党为169席。