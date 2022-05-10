韩中推动香格里拉对话期间举行防长会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国和中国防长极有可能在下周举行会谈，这将是双方时隔两年七个月会晤。据韩国军方2日消息，韩中两国正积极推动韩国国防部长官李钟燮和中国国防部部长魏凤和在6月10日至12日在新加坡举行的亚洲安全会议“香格里拉对话”期间举行双边会谈。据香格里拉对话主办方英国国际战略研究所透露，李钟燮已确定出席会议。魏凤和也表示，将与会讨论中国对亚太地区秩序的愿景。若会谈能够成功举办，将是双方继2019年11月东盟防长扩大会议期间举行会谈后的首次会晤。预计双方将就韩半岛局势交换意见，并探讨缓解局势紧张的合作方案。另外，尹锡悦政府成立后，位于庆尚北道星州郡的驻韩美军萨德基地正常运行计划提上日程。对此，中国或在会谈中表明立场。李钟燮最近表示，萨德基地正常运行是原本就应做的事，将尽快执行。分析认为，尽管中国对韩国部署“萨德”实施了经济报复，但是对已有基地的正常化运行预计不会提出太大意见。韩国将再次说明“萨德”并非针对中国的立场。双方还将就增进国防交流合作的方案进行讨论。此外，相较韩中防长会谈，韩日防长会谈举行的可能性较为黯淡。韩国政府认为，韩国军舰用雷达照射日本巡逻机、慰安妇等历史问题仍然未能得到解决，两国讨论军事合作为时尚早。不过据日本媒体报道，韩美日正就召开三国防长会谈进行积极协调。香格里拉对话是亚太地区主要国家安全领域领导人大举出席的高规格活动，自2002年起在新加坡香格里拉酒店举行，2020年和2021年因新冠疫情取消。