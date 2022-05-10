李在明、安哲秀双双当选国会议员 执政党在国会议员补选中获胜

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韩国国际广播电台报道：在韩国全国七个选区与地方选举同时举行的国会议员补缺选举中，执政党国民力量党夺取了共同民主党的一个席位，获得了胜利。此次选举有“小型国会议员选举”之称，两党致力于守住自身的席位并夺取对方的席位。最终，国民力量党赢得了原本属于共同民主党的一个席位，以5比2获胜。在上届国会议员选举中，国民力量党候选人朴正河在江原道原州甲选区不敌共同民主党候选人李光宰，不过这次则击败了共同民主党候选人、前原州市长元昌默。对此，朴正河表示，与其说是自己胜选，不如说是原州市民一直以来对变化的渴望爆发了出来。在京畿道城南盆唐甲选区，国民力量党候选人安哲秀以大幅票差击败共同民主党候选人金炳官。第三次挑战大邱寿城乙选区竞选的国民力量党候选人李仁善以压倒性的优势击败了共同民主党候选人金龙洛（音）。国民力量党候选人张东赫、金映宣分别在忠清南道保宁西川和庆尚南道昌原市义昌当选。金映宣由此成为了庆尚南道首位女性议员。共同民主党李在明虽然在仁川桂阳乙当选，不过国民力量党候选人尹衡善（音）的得票率出乎意料地超过40%。共同民主党守住了济州乙选区席位。前青瓦台政务秘书、候选人金翰奎击败了国民力量党候选人夫相一（音）。此次选举后，共同民主党和国民力量党分别在国会占据169席和114席。