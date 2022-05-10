青瓦台单日接待游客数12日起扩大至4.9万人 周二闭馆

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韩国国际广播电台报道：青瓦台将扩大单日接待游客数并统一预约窗口。自5月10日开放以来，青瓦台已接待57万余人次游客。文化财厅青瓦台国民开放推进团2日表示，从12日起，单日接待游客数将从3.9万人上调至4.9万人。12日以后的参观预约可从3日上午10时起在青瓦台开放官网（www.청와대개방.kr）进行。而此前则须使用NAVER、kakao talk、toss等应用程序。选定游客的方式将从原本的抽签调整为按照预约先后顺序进行，一人最多可预约人数从4人上调至6人。另外，与景福宫相同，青瓦台、与青瓦台相连的北岳山登山路、七宫将于每周二关闭。参观时间从原本的上午7时至晚7时调整为上午9时至下午6时，每隔1小时30分接待一批游客、每批8000人，总计接待六批。65岁以上老人、残疾人、外国人等在线预约存在困难者可于上午9时、下午1时30分在迎宾门咨询台领取入场券，每个时段限500人。与青瓦台相连的北岳山登山路出入口2日起从金融研修院附近迁移至春秋馆。截至5月31日，青瓦台参观申请人数超过659万人次，接待参观者57.4万余人次。5月10日至31日，北岳山登山人数达到9.4万余人，是去年同期的七倍。