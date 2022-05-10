韩机构：去年12月至今年3月韩PM2.5浓度降低4%

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韩国国际广播电台报道：韩国国家微尘信息中心2日表示，去年12月至今年3月第三次微尘季节管理制度实施期间，韩国细颗粒物（PM2.5）的浓度降低了4%。在本次季节管理制度实施期间，全国细颗粒物平均浓度为23.3微克/立方米，较第二次季节管理制度实施期间（2020年12月至2021年3月）降低了1微克/立方米。细颗粒物平均浓度超过36微克/立方米的空气质量为“差”的天数为18天，较第二次季节管理制度实施期间减少2天，较最近三年（2018年-2021年）的平均值减少7.7天。平均浓度低于15微克/立方米的“良好”天数为40天，较第二次季节管理制度实施期间和最近三年的平均值分别增加5天和14.7天。国家微尘信息中心分析指出，煤炭发电站运行减少、五等级柴油车限行等措施使得单月细颗粒物平均浓度减少了0.9-1.4微克/立方米。另外，中国细颗粒物平均浓度降低等外部条件的改变使韩国国内细颗粒物浓度降低了1.2-2.9微克/立方米。气象状况则起到了一定的负面影响。第三次季节管理制度实施期间的降水天数和降水量少于第二次季节管理制度时期。风速低于1.2米/秒的天数也较多，这导致细颗粒物平均浓度上升了0.6-0.9微克/立方米。