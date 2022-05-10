韩中安全领导人通话 商讨韩中关系和北韩问题

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韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室长金圣翰邀请中国中央政治局委员杨洁篪发挥作用，使北韩重返对话。双方还就 “萨德”（THAAD）末段高空区域防御系统问题以及缩小韩国正式宣布参与印太经济框架（IPEF）问题意见分歧等交换了意见。韩国总统室2日表示，金圣翰和杨洁篪进行通话，就包括韩中关系和北韩核导等韩半岛问题在内的相互关心问题交换了意见。金圣翰在就任后首次与杨洁篪进行的礼节性通话中表示，北韩持续加剧核导威胁危害了韩半岛和地区稳定，且不符合韩中两国的利害关系。为使北韩停止追加挑衅和重返对话，建议中方发挥积极和建设性作用。总统室表示，杨洁篪对韩半岛局势的不确实性有所增加表示了忧虑，并表示中国将为改善南北韩关系和以外交方式解决问题尽可能发挥作用。韩中双方表示，在尹锡悦政府成立前后，韩中顺利进行了高阶层沟通。两国应加强沟通与交流，并基于相互尊重与合作精神，开展新的韩中合作时代，且为缩小对北韩问题的意见分歧作出努力。分析认为，韩中产生分歧的“部分问题”是指部署“萨德”系统和韩国参与美国主导的印太经济框架问题。总统室介绍说，双方商定扩大让国民感受到实惠的实质性合作，并保持密切合作，为地区和平与繁荣做出贡献。