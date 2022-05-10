韩5月消费者物价上涨5.4% 创13年9个月来新高

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韩国国际广播电台报道：5月消费者物价上涨5.4%，这是13年9个月来的最大涨幅。石油类和加工食品等工业产品拉动物价上涨之际，畜产品也大幅上涨。根据统计厅3日发布的“5月消费者物价动向”资料显示，5月消费者物价指数为107.56(2020年=100)，同比上升5.4%。这是2008年8月(+5.6%)以来的最大升幅。消费者物价上涨率去年10月至今年2月连续五个月上涨3%以上，其后3月上涨4.1%，4月上涨4.8%，一个月后的5月再次上涨0.6个百分点。从各项目来看，商品较一年前上涨7.6%。其中工业产品物价上涨8.3%，尤其是石油类上涨34.8%，呈最高上涨率。具体来看，柴油(+45.8%)、汽油(+27%)、煤油(+60.8%)、汽车用LPG(+26%)等呈最大涨幅。加工食品也上涨7.6%，尤其面包(+9.1%)涨幅最大。农畜水产品上涨率为4.2%，涨幅大于前月(+1.9%)。尤其是以猪肉(+20.7%)和进口牛肉(+27.9%)为主，畜产品上涨12.1%，拉动整体物价上涨。此外，葡萄(+27%)、白菜(+24%)和马铃薯(+32.1%)等主要产品上涨，但大葱(-48%)、苹果(-22.7%)、甘薯(-30.3%)、大米(-11.2%)和洋葱(-15%)等下跌。水电费和煤气费物价上涨9.6%，尤其是受4月上调费用影响，电费(+11%)和城市煤气费(+11%)呈较高增长率。统计厅分析认为，高物价态势持续一段时间的可能性较高。韩国银行也预测，物价涨幅将在6月和7月继续保持在5%以上的高水平。政府表示，为了让近期发布的稳定民生对策尽快取得实效，将加快步伐制定后续对策。