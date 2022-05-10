韩美日北韩核问题首席代表会晤商讨北韩核试验应对方案

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韩国国际广播电台报道：在北韩有可能进行第七次核试验之际，韩国、美国和日本北韩核问题首席代表在首尔会晤，就应对方案等进行了讨论。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健3日上午在外交部大楼与美国国务院对北韩政策特别代表金成和日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕举行了韩美日北韩核问题首席代表协商。金健表示，为应对北韩进行挑衅，韩美日必须加强合作，考虑到目前严峻的韩半岛局势，当天举行会议恰合时宜。北韩选择的道路必然会危害其本身安全，敦促北韩重返对话桌。金成表示，北韩为进行第七次核试验正在丰溪里核试验场做准备，美方将通过与韩国和日本的密切合作做好一切准备。美国的目标仍然是实现韩半岛无核化，北韩若进行非法和不稳定的活动，必有相应的代价。船越健裕表示，包括核试验在内，在北韩可能进一步进行挑衅的情况下，有必要重点讨论如何进行应对，韩美日三国保持合作更为重要。韩美日三国北韩核问题首席代表对北韩核试验动向等目前韩半岛情况进行了评估，并为应对北韩挑衅等合作方案进行了讨论。在韩美日三方进行协商之前，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健当天上午与日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕进行了韩日北韩核问题首席代表协商，随后与美国国务院对北韩政策特别代表金成进行了韩美北韩核问题首席代表协商。