今年第一季度韩家庭债务占GDP比重仍为全球最高

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韩国国际广播电台报道：尽管韩国家庭贷款进入今年来有所减少，但是统计显示，韩国家庭债务占国内生产总值（GDP）的比重仍在全球36个主要国家及地区中排名第一。国际金融协会(IIF)6日发布的“世界债务报告”显示，以今年第一季度为准，韩国家庭债务占国内生产总值的比重为104.3%，在全球36个主要国家及地区中排名第一。其次分别为黎巴嫩（97.8%）、中国香港（95.3%）、泰国（89.7%）、英国（83.9%）、美国（76.1%）、马来西亚（72.8%）、中国（62.1%）、欧元区（59.6%）等。在所有调查对象中，只有韩国的家庭债务占国内生产总值的比重超过100%。与去年同期相比，韩国家庭债务占国内生产总值的比重降低了0.7个百分点，但这一水平远远低于英国（-7.2个百分点）、美国（-4.7个百分点）、日本（-4.6个百分点）、欧元区（-2.9个百分点）。这导致韩国家庭债务自去年第二季度末起始终在全球排名第一。另外，韩国企业的债务比和债务增速也排名靠前。今年第一季度，韩国非金融企业的债务占国内生产总值的比重为116.8%，排名第七，仅次于中国香港（281.6%）、黎巴嫩（223.6%）、新加坡（163.7%）、中国（156.6%）、越南（140.2%）、日本（118.7%）。尤其值得注意的是，韩国企业的债务比在一年间上升了5.5个百分点，增幅在36个国家及地区中仅次于越南（+10.9个百分点）。韩国政府债务比为44.6%，排名第25；增幅为-1.2个百分点，排名第15。政府债务占国内生产总值比重最高的国家是日本（248.7%）；增加速度最快的是黎巴嫩（+15.6个百分点），其次是泰国（+6.3个百分点）。国际金融协会指出，所有调查对象国家及地区的债务占国内生产总值的比重约为348%，较2021年第一季度下降15个百分点。欧盟国家负债情况改善尤为明显，但韩国、越南、泰国的增幅仍刷新本国最高纪录。受利率上升、房地产交易低迷的影响，韩国商业银行的家庭贷款自去年12月起连续四个月减少，不过今年4月重新转为增长（1.2万亿韩元）。5月五大银行的家庭贷款有所减少，但由于互联网银行上仍维持增长，预计最终减幅将十分微弱。在家庭贷款增速未明显放缓的情况下，若今后利率持续上升，不仅有可能出现违约等金融系统风险，利息负担还会导致消费萎缩。韩国银行行长李昌镛在今年4月21日的就任仪式上也曾指出，从过去的经验可知，若债务的持续扩大演变为负债崩溃，社会将付出十分沉重的代价。追求宏观经济稳定的央行应着重关注债务软着陆。