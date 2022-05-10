韩物价上涨导致低收入家庭可支配收入中餐饮费占比增加

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韩国国际广播电台报道：今年第一季度，韩国收入位于下游20%的家庭可支配收入的40%以上用于食品等餐饮费支出。企划财政部与统计厅的国家统计门户网站(KOSIS)显示，以今年第一季度为基准，收入位于下游20%家庭的月均可支配收入中，食品与在外就餐费支出占比为42.2%。其中，在家消费的食品、非酒类饮料支出为25.1783万韩元，在外就餐等餐饮费支出为10.5971万韩元。从中显示，低收入家庭在总收入中除去税金等必要支出后，将可支配收入的约一半用于餐饮费支出。今年第一季度，食品与非酒类饮料的消费者物价指数为109.32（2020年=100），同比上升4.1%。餐饮和住宿服务物价同比上升6.0%，其中餐饮服务物价涨幅高于住宿服务。消费者物价上涨势头进入第二季度则更加凸显。今年5月，韩国消费者物价指数同比上升了5.4%，自2008年8月以后时隔13年9个月创下最高涨幅。消费者物价上涨率自今年3月达到4%以上后，5月自2008年9月之后首次上涨5%以上。随着物价不断飙升，低收入家庭的负担进一步加重。物价持续上涨，家庭消费将随之减少。消费减少，将影响韩国经济的发展，家庭收入也将减少，从而再次导致消费萎缩，形成恶性循环。