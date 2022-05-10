韩国第一架月球探测器备受关注

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韩国国际广播电台报道：寓意“尽享月球后返回”的韩国第一架月球探测器“DANURI”将在60天以后发射升空。以韩国自主技术研制的“DANURI”已引起各国科学界的浓厚兴趣。KBS记者报道说，这是国际学术杂志《自然》最近发行的月球探测特刊。在今年发射的韩国、俄罗斯、印度、阿联酋和美国等六个国家的月球探测器中，韩国的月球探测器尤为引人关注。在“DANURI”装载的六个装备中，国产装备共有五个。韩国航空宇宙研究院月球探测事业团团长金大宽(音译)说，此次韩国将在月球上首次尝试高分辨率的偏光影像。月球背面从未拍过偏光影像， 因为在地球上看不到该影像。同样，通过韩国开发的伽马射线光谱仪，能制作在月球上可以开采的资源钛和氦-3等的分布图。"宇宙网络性能验证器"还将在月球上进行实时传送视频的试验。金大宽团长表示，月球上的基地与地球上的人类利用各自的IP进行通信的时代即将到来，届时宇宙网络性能验证器就能被利用。进入月球轨道到执行探测工作的所有过程都是通过韩国航空宇宙研究院进行管控。韩国航空宇宙研究院月球探测事业团责任研究员赵英豪(音译)表示，我们在执行任务六个小时前提前上传相关的运营管理命令，以此开展自动执行的计划。