韩美日副外长在首尔会晤 商讨北韩事宜

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部第一次官赵贤东8日上午10时在外交部首尔办公楼与美国副国务卿温迪·舍曼和日本外务省事务次官森健良会晤。去年11月，三国曾在美国华盛顿举行副外长会谈。此次会晤最重要的议题是北韩问题。韩国外交部发言人崔泳杉在7日召开的例行新闻发布会上表示，韩美日三国将讨论共同关心的问题，重申将在北韩和北韩核问题上保持密切合作，同时就共同应对全球悬案和加强合作的方案进行深层次讨论。此前，美国副国务卿温迪·舍曼在韩美副外长会谈结束后召开的记者会上强调韩美日三方合作。韩美副外长在7日的会谈中就严厉应对北韩武力示威、对北韩实施新一轮制裁的方案进行了讨论。双方还强调在印度太平洋地区加强合作的重要性。另据最新报道，韩美日三国宣布将加强安全合作，共同应对北韩核导威胁。三方还商定就乌克兰事态、经济安全、气候变化等全球问题保持合作。韩国外交部第一次官赵贤东、美国副国务卿温迪·舍曼和日本外务省事务次官森健良8日在韩国外交部首尔办公楼会晤后召开的联合记者会上作出了上述表示。赵贤东表示，韩美日三国认为北韩有可能进行第七次核试验等追加进行挑衅，在北韩加剧核导实质性威胁的情况下，三方就韩美日保持密切合作的重要性达成了共识，商定加强安全合作。三国在共同发布的联合声明中强烈谴责北韩接连非法发射弹道导弹。舍曼表示，包括延伸威慑战略在内，美国再次重申对韩国和日本的防御承诺。