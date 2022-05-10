尹锡悦任期内将寻求削弱北韩核导威胁的方案

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党、政府和总统室召开党政和总统室协商会议，就北韩连续进行挑衅的应对方案进行了讨论。会议商定将基于牢固的韩美同盟予以强烈应对，并强调了不同于前任政府的政策。包括本月5日发射八枚弹道导弹在内，进入今年后，北韩共18次发射导弹。国民力量党、政府和总统室为应对北韩武力挑衅而聚首商讨对策。这是尹锡悦政府成立后，首次举行党政和总统室协商会议。国民力量党国会代表权性东强烈谴责称，北韩在新冠疫情扩散的情况下进行核试验是一场不计后果的赌博。今后韩国将不会再被北韩单方面牵着鼻子走，并预告现任政府将采取完全不同于文在寅政府的应对措施。权性东表示，前任政权在北韩进行导弹挑衅时也不说发射的是导弹，而用“不明发射体”这一不明就里的话来庇护北韩，但这一次韩国的军队堂堂正正地予以了应对。国家安保室第二次长申仁浩（音译）也强调，前任政府在北韩挑衅时只会召开会议，而不采取任何措施，现任政府将不同于前任政府。申仁浩表示，韩国民众不能头顶着北韩核武器过活，尹锡悦总统任期内将寻求削弱北韩核导威胁的方案。申仁浩说，韩方将明确地展现所能做到的能力和态势，并将从根本上寻求对策，以在尹锡悦总统任期内实际削弱北韩的核导威胁。