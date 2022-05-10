韩《全国歌唱大赛》节目主持人宋海去世

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韩国国际广播电台报道：KBS长寿综艺节目《全国歌唱大赛》主持人宋海8日在家中去世。宋海在KBS电视一台主持该节目长达34年。宋海1988年起每周日主持《全国歌唱大赛》节目，深受观众的喜爱。年龄高达95岁仍在主持节目，最近入选《吉尼斯世界纪录》“世界最高龄电视音乐大赛节目主持人”。由于年事已高，今年宋海曾数次住院治疗，3月还曾感染新冠病毒，因此宋海曾认真考虑不再继续主持《全国歌唱大赛》节目。最近，KBS时隔两年多重启《全国歌唱大赛》现场录制，但宋海未能参加，并于8日在家中去世，享年95岁。1927年宋海出生于北韩黄海道，6.25韩战时期只身来到釜山。取“宋海”为艺名后，1955年开始歌手活动，1988年起主持KBS《全国歌唱大赛》节目。宋海幽默风趣、平易近人，在长达34年的时间里与民众共欢乐。宋海还带着节目走遍了世界各地，从地球另一边的巴拉圭到平壤牡丹峰公园，都留下了音乐的欢快与感动。宋海波澜起伏的一生被写成了书、拍成电影并编排成音乐剧，在宋海的第二家乡大邱还为他建设了纪念馆。宋海受到了不同年龄人们的尊敬和爱戴。宋海生前最后的心愿是在故乡北韩黄海道登上舞台主持节目，但最终未能实现梦想便与世长辞。