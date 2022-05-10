北韩称美对话提议为“烟幕战术” 美警告将强力应对核试验

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩在联合国大会上将挑衅行为正当化，并谴责美国进行无条件对话的要求是“烟幕战术”。白宫则警告北韩，若进行核试验，将予以强有力的应对。北韩常驻联合国代表金星在联合国大会讲话中谴责美国的无条件对话要求是“伪装战术”。金星表示，发射弹道导弹属于北韩的自卫权，其原因在于美国以包括核武器在内的延伸威慑力等危险计划予以应对。金星指出，美国所主张的不设前提条件的对北外交和对话已被明确证实不过是蒙上一层烟幕的敌对政策。不过金星并未提到北韩的新一轮核试验。美国总统国家安全事务助理沙利文警告称，美国正密切关注有关情况，若北韩将核试验付诸行动，将采取强有力的应对措施。沙利文表示，美方密切关注北韩新一轮核试验的可能性，并已制定了强有力的对策。由于中国和俄罗斯行使否决权，导致安理会未能通过对北制裁决议案，联合国大会就此进行了讨论。韩国政府也对北韩发射导弹和安理会制裁决议案流产表示谴责。韩国常驻联合国代表赵显表示，韩方敦促北韩停止挑衅，遵守安理会所有决议并回应对话提议。美国常驻联合国副代表杰弗里·德劳伦蒂斯表示，已向北韩提议进行高级别对话，令人关注这会否成为韩半岛局势的又一个变数。