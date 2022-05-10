韩出席东盟与韩中日高级别会议 强调印太经济框架有利于地区经济恢复

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部官员出席东盟与韩中日高级别会议，强调印太经济框架（IPEF）有利于地区经济复苏，应继续加强地区合作，维护供应链稳定。外交部表示，该部门部长助理余承培8日作为韩国首席代表出席了东盟与韩中日高级别视频会议。此次会议评估了各国在公共卫生、贸易、供应链、金融等领域的合作情况，探讨了“后新冠时代”的复苏等未来合作方向。余承培介绍了韩国政府的外交政策基调，表示韩国将在印太地区发挥全球枢纽国家的作用。余承培还提议各国保持紧密合作，使今年迎来成立25周年的东盟与韩中日会议成为最有效的地区协商机制。余承培对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在经济复苏合作方面的意义作出了评价，强调韩国参与的印太经济框架将同地区内其他多边合作伙伴关系一道，为印太地区的经济复苏和共生繁荣作出贡献。余承培还就韩半岛局势表示，北韩数次试射导弹，明确违反了安理会决议，呼吁东盟和中国、日本团结一致地应对北韩可能进行的新一轮核试验等持续的挑衅。与会代表们指出，为了使东盟与韩中日会议继续发展为地区合作的核心机制，有必要努力提高其现实性，并通过有望于今年8月在东盟与韩中日外长会议上采纳的五年合作项目计划，有效应对疫情大流行、气候变化、供应链紊乱等问题。