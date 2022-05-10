韩国开发研究院：供应链紊乱、原材料价格猛涨削弱经济复苏势头

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韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）指出，全球供应链紊乱和原材料价格猛涨削弱了韩国经济的复苏势头。韩国开发研究院9日公布的“6月经济动向”指出，保持社会距离措施的解除促使服务业以面对面行业为中心呈现复苏势头，但制造业增长放缓，经济复苏势头正在减弱。研究院还指出，由于全球经济增长势头减弱、中国封锁措施的影响显现，出口增长势头逐步放缓。原材料价格猛涨导致物价高企，削弱了家庭和企业的购买能力，加上国内外利率上调，构成了景气下行因素。随着保持社会距离措施的解除，住宿、餐饮、艺术、体育、休闲等服务业生产大幅增长。4月住宿和餐饮业生产同比增长17.1%。然而制造业大部分主要行业的生产均较前一个月有所减少。平均开工率从78.3%下滑至77%，库存率从114.4%上升至117.2%。4月设备投资同比减少11.9%，运输设备和其他运输设备投资分别减少8%和16.3%。以中国为主的内外部环境恶化导致5月出口增速放缓，日均出口额同比仅增长10.7%，而4月的这一数据为15.3%。研究院预测，由于供应链紊乱进一步加剧，且频繁出现出口限制，原材料价格的波动性较大，预计将持续上涨。受俄罗斯入侵乌克兰战争长期化的影响，下半年国际油价极有可能超过100美元/桶。研究院指出，国内外货币政策的不确定性导致金融市场不稳定，对主要国家加息的担忧导致市场利率和汇率上涨。