尹锡悦10日迎来就任一个月 民生等问题尚有待解决

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦10日迎来就任一个月，虽然在外交和安全方面取得了一定的成果，但在“内治”方面仍存在不少有待解决的问题。尹锡悦将总统办公室迁移到龙山，从而引发了争议。尹锡悦5月11日在回答记者对首次上班有何感想的提问时表示，并没有特别的感想，应努力工作。尹锡悦在上班时随时回答记者的提问，迄今已回答了12次，甚至连敏感的问题也予以回答。虽然现场作答存在用词不当之虞，但被评价为打破界限与民众进行了沟通。在就任后的第11天举行的韩美首脑会谈中，双方决定将韩美同盟扩大到经济领域，并决定韩国也参与印太经济框架（IPEF）。虽然还存在重新设定韩中关系问题，但身为政治新手的尹锡悦被评价为较为顺利地登上了首个外交舞台。在国内问题方面，尹锡悦强调经济，并迅速推进小工商户损失补偿追加预算，在就任20多天后即执行了规模达39万亿韩元的追加预算。但有待解决的民生问题仍不在少数。前总统李明博的赦免问题也引发了争议，目前以执政党为中心正在进行讨论。尹锡悦表示，即使从过去的先例来看，前总统在狱中服刑近20年也是不合适的。尹锡悦5月在国会发表演讲时提及年金、劳动和教育改革问题，但这些问题均未进入解决轨道。“货物连带”罢工以及飙升的物价也是新政府亟待解决的课题。