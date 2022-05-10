金正恩提出“强对强”、“正面胜负”原则 未提核试验

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在对北韩核试验的担忧升温之际，北韩国务委员长金正恩强调了“强对强、正面胜负”原则。金正恩还使用“对敌斗争”的表述取代了“北南关系”，不过并未直接提及核试验。在本月8日起召开的北韩劳动党中央委员会全体会议上，金正恩强调自卫权并再次阐明了“强对强、正面胜负斗争原则”。朝中社报道称，周边局势呈现出有可能进一步极端激化的危险，这催促我们提前实现加强国防力量的目标。北韩还明确提出“对敌斗争”的表述，取代了半年前第四次全体会议上使用的“北南关系”。分析认为，这是对尹锡悦政府明确将北韩定性为敌人的回应。不过金正恩并未直接提到核试验，也未作出针对韩国、美国的威胁性言论。会议还做出了多个核心职务的任命决定。外务相李善权被调动为统一战线部部长，该部门负责对韩关系。李善权曾在2018年9月的南北首脑会谈上对韩国企业总裁作出“冷面咽下去了吗”的发言。对韩强硬派、外务省第一副相崔善姬被提拔为外务相。崔善姬在美北对立期间全方位谴责美国，预计将继续带领北韩展开强对强外交战，以应对国际社会的制裁。专家认为，北韩可以十分有效地利用美中战略竞争，因此不会认为有必要与美国展开谈判。此轮人事决定体现了北韩将进一步推动对中国和俄罗斯外交的意愿。政府表示，有必要进一步观察北韩今后的动向。若北韩再次进行挑衅，将通过韩美合作予以果断应对。