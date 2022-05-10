韩6月前十天出口额下滑12.7% 贸易逆差60亿美元

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韩国国际广播电台报道：受显忠日等公休日的影响，6月前十天韩国出口额同比减少12.7%。关税厅13日表示，本月1日-10日的出口额为151亿美元，较去年同期减少12.7%。这期间的开工天数为6.5天，较去年同期少两天，日均出口额同比增长14.2%。从主要出口产品来看，半导体（+0.8%）、石油制品（+94.5%）出口额有所增加，轿车（-35.6%）、汽车零部件（-28.8%）、无线通信机器（-27.5%）则均出现了较大幅度的下滑。从主要出口对象国和地区来看，对中国台湾（+11.2%）、新加坡（+73.7%）的出口增长，但对中国大陆（-16.2%）、美国（-9.7%）、越南（-8.3%）、欧盟（-23.3%）的出口减少。本月1日-10日的进口额为211亿美元，同比增长17.5%。原油（+88.1%）、半导体（+28.2%）、煤炭（+223.9%）出现增长，机械类（-13.8%）、精密机器（-10.6%）、轿车（-34.2%）则出现减少。从对象国和地区来看，从中国（+1.7%）、美国（+21.3%）、沙特（+119.4%）的进口增加，从日本（-4.8%）、欧盟（-23.3%）、越南（-2.2%）的进口减少。本月前十天贸易收支出现59.95亿美元逆差，较去年同期的逆差幅度（6.6亿美元）大幅扩大。