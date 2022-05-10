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韩国国际广播电台报道：目前在韩国各地加油站销售的柴油平均价格超过了每升2080韩元，柴油价格再度超过汽油价格。据KBS记者报道，人们担忧油价会持续走高，众多民众事先前往加油站加油，人们对飞涨的油价感到忧心忡忡。一位居住在首尔市铜雀区的市民说，目前真的很困难。之前加一次油为5、6万韩元，而现在则需要花十几万韩元。另一位居住在首尔市铜雀区的市民说，由于油价大幅上扬，每次来加油都感到十分担忧。据统计，韩国全国各地加油站的柴油售价每升已经超过了2080韩元，汽油价格每升涨至近2080韩元，柴油价格再度超过了汽油价格。韩国国内油价与国际油价有两周左右的时差，由于最近以柴油为主的国际原油价格连日暴涨，国内油价在一段时间内还会继续上扬。政府目前仍有余地采取措施稳定油价。虽然政府已经下调30%（法定上限）的燃油税，但调整燃油税弹性税率后，实际燃油税下调幅度可扩大至37%。有鉴于此，每升柴油价格可实际下调57韩元。如果免除原油关税和进口税，也能下调43韩元。大韩石油协会对外合作室室长曺尚汎(音译)表示，有必要下调原油关税或暂时下调每升16韩元的石油进口税。不过政府目前尚未对此进行研讨。如果政府动用所有对策后国际油价仍持续上涨，其效果将会立即消失。油价上涨不仅对货物运输费用造成影响，而且对发电成本和石化原材料价格构成重大影响，因此油价上升很可能会导致全盘物价上涨。