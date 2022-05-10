韩美副外长就核心矿物供应链等进行协商

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部第二次官李度勋14日在加拿大多伦多与美国国务院主管经济的副国务卿何塞·费尔南德斯会晤，就核心矿物供应链等全球经济安全问题进行了讨论。外交部表示，李度勋和费尔南德斯出席在多伦多召开的核心矿物安全伙伴关系成立仪式，并另行进行了双边协商。核心矿物安全伙伴关系由美国主导建立。外交部表示，两位副外长就5月韩美首脑会谈中达成协议的核心矿物、半导体和电池等核心项目供应链合作履行方案重点进行了讨论，并商定加强包括履行韩美首脑会谈协议事项在内的经济安全领域合作。李度勋和费尔南德斯是韩美高级别经济协商会议的两国首席代表。韩美高级别经济协商会议是两国外交当局讨论经济合作问题的高级别渠道。这也是两位首席代表首次进行面对面协商。韩国政府出席由美国主导的核心矿物安全伙伴关系成立仪式，并表示将参与其中。核心矿物安全伙伴关系是旨在实现核心矿物供应链稳定与多边化的国际合作伙伴关系，由美国、韩国、加拿大、日本、德国、英国、欧盟委员会、芬兰和澳大利亚等参与。外交部表示，与会者在成立仪式中共同认为，为确保国际社会有效应对气候变化，必须建立透明、开放、安全和可持续的核心矿物供应链，并商定继续为核心矿物供应链多边化保持合作。