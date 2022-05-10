美智库：北韩丰溪里核试验场4号坑道发现活动迹象

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韩国国际广播电台报道：美国智库战略与国际问题研究中心(CSIS)当地时间15日表示，北韩已完成丰溪里核试验场3号坑道的整修工作，且4号坑道发现了新建活动的迹象。北韩被认为有可能在丰溪里核试验场3号坑道进行新一轮核试验。美国战略与国际问题研究中心专门报道北韩消息的网站“超越平行线”（Beyond Parallel）在一份基于前一天拍摄的卫星照片发布的报告中作出了上述分析。根据这份报告，大约从四个月前开始的3号坑道整修工作已经完成。3号坑道被认为是北韩可能进行第七次核试验的场所，这意味着所有准备工作已经就绪。报告还指出，4号坑道入口附近发现了新的墙体工程和工程材料。报告分析称，北韩旨在修复2018年被爆破的该坑道，以在未来进行核试验。北韩在2018年美北和南北韩首脑会谈举行之前宣布暂停核试验和洲际弹道导弹（ICBM）试射，并对核试验场坑道进行了爆破。不过当时仅坑道入口被炸毁，内部情况并未得到确认。丰溪里核试验场共有四条坑道，3-4号坑道从未进行过核试验。2006年北韩第一次核试验在1号坑道进行，第2-6次核试验在2号坑道进行。韩国联合参谋本部表示，正对北韩相关设施及活动迹象进行追踪监视。