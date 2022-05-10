韩总统室和党政召开经济会议 考虑下调法人税和燃油税

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室、政府和执政党有关人士15日在国会讨论新政府经济政策方向。与会人士一致认为当前经济状况是一场严峻的危机，商定全力制定物价对策。尹锡悦总统15日上午在上班路上向记者表示，受全球高物价、高利率导致的经济危机的影响，目前韩国经济如履薄冰，必须相互合作。总统室、政府和执政党人士齐聚国会，指出当前韩国经济面临物价上涨、增长放缓等综合性危机。甚至有意见认为，“经济战争的大长征已经开始”。经济副总理秋庆镐表示，经济战争的大长征已经开始，新政府必须赢得这场战争。国民力量党要求下调法人税等扩大税制援助，并放宽影响企业经营的规制。国民力量党国会代表权性东表示，各种规制束缚着民生，若不进行规制改革，是不可能实现经济创新、克服危机的。还有意见提出，燃油税下调措施跟不上油价涨幅，应采取扩大下调幅度的方案。与会人士还表示，上届政府过于遏制电费和燃气费的上涨，暗示了上调的可能性。总统室在会议后举行的记者会上将目前的经济状况定义为“供应危机”，并表示已启动紧急经济应对体系。在野党共同民主党也另行成立了民生工作组，评估食品等生活物价。共同民主党国会代表朴洪根表示，目前甚至出现了“放弃购物一族”等新造词，尹锡悦政府应采取负责任的应对措施。