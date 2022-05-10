韩美加强对北施压 美国会推进对北次级抵制

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振结束首次正式访美日程，启程回国。朴振表示，若北韩强行进行核试验，将同美国一同推动强有力的联合国制裁。美国参议院议员也表示，正在推进针对与北韩交易的第三国的次级抵制（secondary boycott）。朴振此次访美为期四天，他表示，最大的成果是韩美同盟升级为全面战略同盟。朴振说，韩美两国迎来了能够发展为真正的全球性全面战略同盟的重大契机，今后两国在多个领域将有很多须展开合作的事项。朴振和美国国务卿布林肯就加强延伸威慑力应对北韩挑衅、调整军事应对态势的方案进行了磋商。朴振表示，若北韩进行核试验，将推动联合国安理会发布新制裁决议案，呼吁美国国会予以跨党派支持。对此，美国参议院议员表示，为阻止北韩进行进一步挑衅，正推进对帮助北韩回避联合国制裁的第三国和机构进行次级抵制的方案。该措施实际上针对中国和俄罗斯。美国参议院外交委员会议员范霍伦表示，次级抵制措施针对回避对北制裁、帮助北韩的机构，这将成为推动北韩参与对话的基础。美国财政部副部长也表示，正缜密探讨对北次级抵制方案。在韩国新政府成立后首次举行的韩美外长会谈中，两国提高了对北施压水平。美国国会也就更为强硬的对北政策达成了一致。