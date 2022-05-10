韩国家债务首次突破1000万亿韩元 实际财政赤字接近40万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：以今年4月底为准，韩国国家债务史上首次突破1000万亿韩元，实际财政赤字接近40万亿韩元。企划财政部16日公布的“6月财政动向”显示，以今年4月底为准，中央政府债务余额为1001万亿韩元，较3月底（981.9万亿韩元）增加19.1万亿韩元。这是韩国国家债务史上首次突破1000万亿韩元。预计到今年底，国家债务将达到1068.8万亿韩元，其中中央政府债务为1037.7万亿韩元，地方政府净债务为31.1万亿韩元。5月，国库债券发行规模为17.8万亿韩元（投标14.7万亿韩元）。今年1月-5月国库债券累计发行量为90万亿韩元，已超过年发行限额的一半（50.7%）。管理财政收支截至4月累计出现37.9万亿韩元赤字，赤字幅度较一年前缩小2.5万亿韩元。管理财政收支是从综合财政收支（总收入-总支出）中扣除四大保障性基金后的数据，体现了政府的实际财政情况。综合财政收支出现21.3万亿韩元的赤字，总支出增幅大于总收入是主要原因。特别是国民年金基金、就业保险基金等社保基金的收支盈余有所减少，导致综合财政收支的赤字规模较一年前扩大5万亿韩元。今年1月-4月的总收入为245.9万亿韩元，同比增长28.3万亿韩元。其中国税收入为167.9万亿韩元，同比增长34.5万亿韩元。按照税收项目划分，法人税增长21.4万亿韩元，所得税和附加价值税分别增长8.0万亿韩元和5.3万亿韩元。交通税则因下调燃油税而减少2.1万亿韩元。基金收入为63.8万亿韩元，同比减少7.4万亿韩元。其他税外收入为14.2万亿韩元。总支出为267.3万亿韩元，同比增长33.2万亿韩元。