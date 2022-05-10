韩召开紧急宏观经济金融会议 商定积极应对金融市场波动

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韩国国际广播电台报道：韩国财政、货币和金融部门负责人16日上午召开会议，就美国加息0.75个百分点的决定进行讨论。与会人士表示，金融市场的不确定性有可能扩大，将予以积极应对。这是新政府成立后，财政、货币和金融部门负责人首次聚首。经济副总理秋庆镐表示，对经济低迷的担忧凸显，国际金融市场的波动性有可能扩大，政府和中央银行将保持高度警惕、予以应对。秋庆镐指出，各有关当局一致认为稳定物价是当务之急，决定尽全力应对，将采取更着重于物价管理的货币政策。与会人士还就金融和外汇市场情况表示，将加强共同应对，确保不安心理不进一步扩散。尤其是将高度警惕外汇市场过大的波动性，努力确保一边倒行情不再加剧。与会人士还就金融机构的健全性等潜在风险因素表示，有关机构将紧密合作，尽力防止系统性风险的发生。对于债券市场，则将在市场出现过度敏感反应时适时推进购买国库债券。韩国银行就7月会否加息0.5个百分点的提问表示，尚有待观察市场情况。央行行长李昌镛表示，距离下次金融货币委员会会议还有3-4周的时间，这期间有可能发生很多变化，将根据市场反应做出决定。李昌镛还表示，美国的加息速度快于韩国，不过比起利率差，更应重点关注对外汇和债券市场的影响。